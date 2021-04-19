MSB: 9 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi

19 Nisan 2021 Pazartesi, 10:43

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirilen hava harekâtı sonucunda 9 PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"