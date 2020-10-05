MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 10:39
MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
Abone Ol google-news

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı" denildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler