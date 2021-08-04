MSB: “Denizli'deki yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi”
Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek için iş makineleri ve personel görevlendirildiğini bildirdi.
MSB haberi Twitter hesabından duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir” denildi.
Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021
Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir.#MSB #TSK
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