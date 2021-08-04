MSB: “Denizli'deki yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi”

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek için iş makineleri ve personel görevlendirildiğini bildirdi.

MSB haberi Twitter hesabından duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir” denildi.