MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda bir askerin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.
Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir" bilgisi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama ise şöyle:
- Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz.
- Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir.
1??Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2021
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