Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:54

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün naaşı, sabah saatlerinde uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Teğmen Ali Rıza Özcücük için öğle vakti Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, belediye başkanları ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Cenaze töreni öncesi Özcücük’ün Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan şehidin annesi Fatma Özcücük, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne daha sonra şehit oğlunun tabutu başında asker selamı verdi. Törende güçlükle ayakta duran şehidin babası Nihat Özcücük'ü ise törene katılan protokol üyeleri teselli etti.



İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün cenazesi Asri Mezarlıktaki şehitliğe gözyaşları arasında defnedildi.



