MSB duyurdu: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib harekât bölgesinde görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib harekât bölgesinde görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
2019’DA GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Ağustos 2019’da İstanbul Bağcılar’daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Nevşin Mengü imzayı attı
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi Ata'nın huzurunda
- Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama
- Vahşi cinayetin ardından 7 yıl sonra yakalandılar
- Nesli tükenen su samuru Bursa’da görüntülendi
- Otobüs şoförü ile öğrencinin 'Boş İstanbulkart' tartışma
- MasterChef'te şefin fırçası yarışmacıyı ağlattı
- Minibüsten 12 kişi yerine 24 kişi çıktı
- Akşener’den emekli maaşları için tepki
- MEB'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Nevşin Mengü imzayı attı