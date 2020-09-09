MSB duyurdu: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

09 Eylül 2020 Çarşamba, 11:05

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib harekât bölgesinde görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

2019’DA GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Ağustos 2019’da İstanbul Bağcılar’daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.