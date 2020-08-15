MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyi Haftanin, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu" denildi.
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