MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

25 Eylül 2020 Cuma, 12:45

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nin Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada,

"Son olarak Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 4 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 7 el bombası, 47 AK-47 mühimmatı, 17 AK-47 şarjör, 2 M-16 şarjörü, 1 el yapımı patlayıcı güç kaynağı, 1 gece görüş cihazı, 1 fotoğraf makinesi, 2 telsiz, 3 termal şemsiye, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

