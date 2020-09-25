MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde terör örgütü PKK'ye ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nin Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada,
"Son olarak Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 4 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 7 el bombası, 47 AK-47 mühimmatı, 17 AK-47 şarjör, 2 M-16 şarjörü, 1 el yapımı patlayıcı güç kaynağı, 1 gece görüş cihazı, 1 fotoğraf makinesi, 2 telsiz, 3 termal şemsiye, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
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