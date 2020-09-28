MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde terör örgütü PKK'ye ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.
Arama tarama faaliyeti sonucunda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün, 2 kamera, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Sınırda savaş hali
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
Video Haberler
- Amca çocuklarından kanlı infaz
- Skandal görüntüler sosyal medyada paylaşıldı!
- Şişli'de patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi
- İnce'den dikkat çeken 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması
- Camiden daha önemli deyip iki şeyi açıkladı
- Korkunç an kamerada! Küçük çocuk dehşeti yaşadı
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- Mağazada sıra kavgası! Ortalık böyle karıştı
- Canlı yayında can verdi!
- Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Sınırda savaş hali
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu