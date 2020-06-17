MSB, komandoların Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta hava operasyonundan sonra kara operasyonuna başladığını açıkladı. Bakanlık son operasyona "Pençe-Kaplan" adının verildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.
Daha sonra MSB'nin Twitter hesabından operasyonla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine ettiği hava harekâtında, 4 PKK'lının öldürüldüğü duyurulmuştu.
TSK'nın haftanın ilk saatlerinde başlattığı hava operasyonuna ise "Pençe-Kartal" adı verilmişti.
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