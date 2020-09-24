MSB: NATO uçağına yakıt ikmali yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, NATO'ya ait uçağa Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığı açıklandı.

DHA
24 Eylül 2020 Perşembe, 13:11
MSB: NATO uçağına yakıt ikmali yapıldı
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.




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