MSB: NATO uçağına yakıt ikmali yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı'nca, NATO'ya ait uçağa Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.
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