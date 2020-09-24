MSB: NATO uçağına yakıt ikmali yapıldı

24 Eylül 2020 Perşembe, 13:11

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.







