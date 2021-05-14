MSB: Pençe-Şimşek harekatı bölgesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ''Pençe-Şimşek harekatı bölgesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu'' açıklamasını yaptı.
May 14, 2021
MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina’da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2021
Irak kuzeyindeki Metina’da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/KDagVKXpgW
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