MSB: Pençe-Şimşek harekatı bölgesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2021 Cuma, 22:29
MSB: Pençe-Şimşek harekatı bölgesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ''Pençe-Şimşek harekatı bölgesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu'' açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina’da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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