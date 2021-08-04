MSB: Yangınlara müdahale için bir bot ve çıkarma gemisi sevk edildi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:56

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" denildi.

Yapılan diğer bir paylaşımda ise "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: