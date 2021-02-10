MSB’deki tedarik birimi olan Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı genel müdürlük seviyesine yükseltilerek ağırlığı artırıldı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde TSK’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla silah ve teçhizat alım süreçlerini yöneten Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, genel müdürlük seviyesine yükseltilerek ağırlığı artırıldı.

Tedarik süreçlerini yöneten bu birim ayrıca TSK’nin ihtiyaçları kapsamında On Yıllık Temin ve Tedarik Programı’nın hazırlanmasından da sorumlu olacak.

Resmi Gazete’de 6 Şubat’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Milli Savunma Bakanlığı teşkilat yapılanmasında da bazı değişlikler yapıldı. Yapılan değişiklikle Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, “Genel Müdürlük” seviyesine yükseltildi.

Savunma sanayi güvenliği faaliyetleri ile TSK’nin tedariklerine ait teknik şartname faaliyetlerini yürüten Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında “TSK’nin ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeye bağlanan silah, mühimmat, roket, füze, araç, makine ve teçhizata ait teknik süreçleri yönetmek” de bulunuyor.

‘IŞIK TUTABİLİR’

Değişiklikle ayrıca daha önce Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü’nde olan On Yıllık Temin ve Tedarik Programı’nın (OYTEP) hazırlanması görevi de Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne verildi. OYTEP’in TSK’nin ihtiyaç ve tedarik planlamasındaki rolüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu, “OYTEP kapsamında 10 yıl boyunca hangi kuvvet ne alacak, hangi bütçeyle alacak, bu belirleniyordu. OYTEP doğrultusunda da tedarik programları başlatılıp yerli geliştirme, hazır alım gibi farklı proje modelleri belirlenip projeler yürütülüyordu” dedi.

TSK’nin ihtiyaç planlamaları doğrultusunda ATAK helikopterleri, MİLGEM gibi projelerin geliştirildiğini kaydeden Mevlütoğlu, şöyle konuştu:

“Fakat bu akış son dönemde biraz bozuldu ve irili ufaklı tüm firmalar ortaya kendi ürünleriyle çıkmaya başladılar. Firmalar, projelendirilmiş, ihtiyaç tanımlaması yapılmış ürünler değil kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ürünleri çıkarmaya başladılar. Sürecin kimyası bozuldu. OYTEP’in hazırlanmasının Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne verilmesini, bu tedarik planlamasının iyileştirilmesine yönelik bir adım olarak iyimser bir şekilde yorumluyorum. TSK’nin ihtiyaç ve tedarik planlamasına ışık tutacak böyle bir belge üretilirse savunma sanayii şirketleri de buna göre pozisyon alır. OYTEP bu yüzden önemli.”