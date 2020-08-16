MSB'den 'Akdeniz kalkanı harekatı' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na katılan TCG Kemalreis fırkateyninin Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.
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