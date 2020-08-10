MSB’den Oruç Reis gemisi ve Doğu Akdeniz açıklaması: "TSK, tüm tedbirleri aldı"
Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandı. MSB, yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" dedi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz ve Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığı belirtildi.
MSB’nin açıklamasında ayrıca “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- İYİ Parti'li Çıray, Erdoğan'ın stratejisini anlattı
- Rusya'daki dev patlama anı kamerada
- Salgında başa döndük, kısıtlamalar gelebilir
- Genç kadının üzerine benzin dökerek yaktı!
- 3 bin 200 metre yükselikte dağcıları kurtarma operasyonu
- Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
- Gelin ve damada altın yerine rende ve süzgeç taktılar
- Gürültüye koştular! Gördükleri manzara şaşkına çevirdi
- Erdoğan'ın sözlerine anketlerle yanıt verdi!
- Şişli’de kadınların mama kavgası kamerada