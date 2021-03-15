MSB’den Cerablus ve El Bab’taki sivil yerleşim yerlerine füze saldırısına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Halep’te Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab’taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
“Suriye’de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır.
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.
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