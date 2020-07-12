MSB’den ‘Pençe-Kaplan Operasyonu’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’linin hava harekâtıyla öldürüldüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2020 Pazar, 15:11
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak” denildi.


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