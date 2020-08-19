MSB'den 'YAŞ kararları' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alındığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:33
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TSK'da terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şûra tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır" denildi.


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