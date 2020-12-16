MSB'den yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3, Barış Pınarı bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den 'Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi' açıklaması geldi.
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Polise ve bekçiye saldırıp küfür ettiler
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı