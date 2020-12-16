MSB'den yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3, Barış Pınarı bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DHA
16 Aralık 2020 Çarşamba, 09:55
MSB'den yeni açıklama
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MSB'den 'Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi' açıklaması geldi.


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