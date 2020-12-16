MSB'den yeni açıklama

16 Aralık 2020 Çarşamba, 09:55

MSB'den 'Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi' açıklaması geldi.