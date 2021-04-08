MSB’yi yalanlayan TESUD’a denetleme

08 Nisan 2021 Perşembe, 16:40

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Nisan’da yaptığı açıklamada 104 amiralin Montrö açıklamasının ardından TESUD ve TEMAD’ın bakanlığa destek ziyareti gerçekleştirdiğini duyurmuştu. “TESUD ve TEMAD’dan Milli Savunma Bakanlığı’na destek” başlığıyla yayımlanan Bakanlığın açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan ve TEMAD Başkanı Hamza Dürgen’in ziyaretteki değerlendirmelerine yer verilmiş, “Dernek yöneticileri söz konusu bildiriyi kınadıklarını da belirterek ‘Bu, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir’ değerlendirmesinde bulundu” denilmişti.

‘DAVET MSB’DEN, AMİRALLERİ KINAMADIK’

TESUD, ziyaretin gerçekleştiği günün akşamında Milli Savunma Bakanlığı’nı yalanladı. TESUD’un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada TESUD ve TEMAD genel başkanlarının önceki gün 13.30’da beraberlerinde yönetim kurullarından ikişer üye ile Milli Savunma Bakanlığı’na davet edildikleri belirtildi. Açıklamada TESUD Genel Başkanı’nın, TSK’nin yürüttüğü faaliyetlerden gurur duyulduğu belirttiği ve emekli subaylarla ilgili çeşitli konuları gündeme getirdiği belirtilirken “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır” denildi.

‘İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAKAMININ ‘OLUR’UYLA...’

Bu açıklamadan iki gün sonra 7 Nisan’da Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden TESUD’a denetim tebligatı yapıldı. Dernekler Kanunu’nda yer alan “Gerekli görülen hallerde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutulmadığı İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir” hükmüne atıfta bulunulan tebligatta derneğin denetime tabi tutulmasının, İçişleri Bakanlığı makamının 6 Nisan tarihli ‘olur’u ile uygun görüldüğü belirtildi. Tebligatta “Bu nedenle, derneğinizin iş ve işlemlerinden bilgi sahibi olan bir yönetim kurulu üyesi veya yetkili dernek görevlisi tarafından derneğe ait her türlü defter ve belgelerin incelenmek üzere derneğiniz ikametgahında hazır bulundurulması hususunu bilgilerinize rica ederim” denildi.

CHP’Lİ KAYA’DAN TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada denetlemenin, TESUD’un Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasını yalanlamasının hemen ardından geldiğine dikkat çekerek “Milli Savunma Bakanlığımızın, bir siyasi partinin emri doğrultusunda yalan beyanda bulunmasını esefle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşının ülke çıkarları için açıklama yapma, fikir beyan etme hakkı vardır. Hiçbir güç bunun önüne geçemez” ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet