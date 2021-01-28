MSÜ başvurusu başladı! İşte ayrıntılar...

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:06

Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ), Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 2021 başvuruları bugün başladı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu da yayımlandı. Askerlik mesleğini icra etmek isteyenler için her yıl bünyesine sınavla öğrenci kabul eden Milli Savunma Üniversitesi’ne sınav için başvuru süreci 23 Şubat’ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan’da erişime açılacak.

SINAV NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adayların katılacağı MSÜ sınavı 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sınav ücreti ise 110 lira olarak belirlendi.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağı için adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM’DEN BAŞVURU UYARISI

2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ÖSYM tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ayrıca Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.