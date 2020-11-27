Muammer Keskin’den ‘Cihan Yavuz’ un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklaması

27 Kasım 2020 Cuma, 10:12

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Sayın Cihan Yavuz; belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır.

Toplumcu belediyecilik çizgisinden sapmadan, önemli işlere imza atan, Şişli Belediyesi yönetimi ve çalışanları, çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam etmektedir.

Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim. Eşit hizmet-temiz siyaset ve toplumcu belediyecilik anlayışımız ve çizgimizden sapmadan ben ve tüm belediye çalışanlarım Şişlili komşularımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında HDP'li üyelerin, gazetecilerin ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı söz konusu operasyonu "İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon" şeklinde duyurdu.