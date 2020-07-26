Muay thai antrenörüne 'cinsel saldırı' davası: 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor

26 Temmuz 2020 Pazar, 12:07

Konya'da, 10 Mart Salı günü polis merkezine giden muay thai sporcusu şubat ayında Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe antrenörü ve o dönem muay thai il temsilciği görevini yürüten Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Şikayetçi öğrenci polisteki ifadesinde başından geçen olayı detaylarıyla anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Ali A., suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Ali A., yaklaşık 1,5 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mehmet Ali A. hakkında Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Mehmet Ali A.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli suç şüphesi varlığı ve delillerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Ali A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede F.A.'nın, Mehmet Ali A.'nın nasıl bir insan olduğunun federasyon başkanının da bildiğini ancak bir şey yapılmadığı yönündeki sözlerine de yer verildi.

Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul edip, davanın açılmasına karar verdi. Yaşları 18'den küçük olan 3 kız öğrencisine daha cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen Mehmet Ali A. hakkında Konya'da yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Mehmet Ali A.'nın tutuklanmasının ardından da muay thai il temsilciği görevinden alındığı belirtildi.