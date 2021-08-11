Muazzez Ersoy canlı yayında TRT’ye isyan etti: ‘Bu nasıl bir sabotedir!’

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:28

TRT Müzik kanalında her hafta "Sevgilerimle" isimli program yapan Usta sanatçı Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofonun sesinin iyi gelmediğini ve bunun kasıtlı yapıldığını iddia ederek isyan etti.

Muazzez Ersoy söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu iddia etti. Rejiye sorunun düzeltilmesini istediğini söyledi. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.

Medyaradar'da yer alan habere göre Ersoy, bunun üzerine, "Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, 'Rejide ses düzgün'. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez. Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok" dedi.

Parçaya devam eden usta sanatçı durarak, "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek çarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim, evim gibi kalbime yazmışım. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" dedi.

Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.