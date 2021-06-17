Muazzez Ersoy: Rüyalarımda konser veriyorum

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:44

Klasik Türk müziğinin önemli seslerinden Muazzez Ersoy, pandeminin artık sona ermesini istediğini belirtti.

Şarkı söylemeyi çok özlediğini belirten Ersoy, "Rüyalarımda konser veriyorum" dedi.

İstanbul Etiler'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy "İnsanlarla bir araya gelmeyi özlediğini" belirterek "Özgür olmayı ve konserleri çok özledim" diye konuştu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sanatçı konserlerin en yakın zamanda başlamasını umduğunu da belirterek "Rüyalarımda konser veriyorum" dedi.