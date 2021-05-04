Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?

04 Mayıs 2021 Salı, 14:12

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamaları tartışma yarattı.

Peker sosyal medya hesaplarından yayınladığı açıklamasında, hakkındaki operasyonun perde arkasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Pelikancıların olduğunu dile getirdi.

Peker, açıklamasının devamında Mehmet Ağar’ı FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na kumpas kurmakla suçladı.

Bu açıklama akıllara Mübariz Mansimov’un dava sürecini getirdi. Peki, bu süreçte Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar ve FETÖ suçlamalarıyla ilgili neler anlattı?

Dün yayımlanan haberimizde, Peker’in de bahsettiği Yalıkavak Marina’ya (Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları) 2014 yılında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın şube müdürü olarak atandığını yazmıştık. Daha sonra Mansimov’un geçen sene tutuklanmasıyla Marina’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Mehmet Ağar’ın nasıl oturduğunu anlatmıştık.

Peki, Mehmet Ağar ve Mübariz Mansimov arasında geçenler sadece Yalıkavak Marina’dan ibaret miydi?

SORGUSUNDA TEK TEK ANLATTI

Takvimleri geri sarıp neler yaşandı bakalım. Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’la da iş ilişkileri bulunan, AKP’li yıllarda Forbes'in dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine giren Mansimov, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 17 Mart 2020'de tutuklanmıştı.

O gün Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mansimov, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada Mansimov’un, hakim tarafından sorgusu alındı.

Cumhuriyet’in, ulaştığı sorgu kaydında Mansimov, Mehmet Ağar hakkında çok sert ifadeler kullandı. Sorguda, Peker’in de yeniden gündeme getirdiği Yalıkavak Marina’dan başka ayrıntılar da yer aldı.

“AĞAR’A PEYGAMBER GİBİ BAKIYORDU”

Mansimov sorgusunda, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerken, bunu da Mehmet Ağar, çalışanları ve SOCAR tarafından organize edildiğini söyledi. Bir dönem Ağar’ın ofisinin kendi şirketi içerisinde olduğunu anlatan Mansimov, FETÖ’nün Rusya yapılanmasında kilit isimlerinden “Saffet” kod adıyla bilinen Ahmet Hamdi Vural’ın sık sık Ağar’ı ziyaret ettiğini öne sürdü ve “Vural, Ağar’a peygamber gibi bakıyordu” dedi.

Mansimov ayrıca Ağar’ı birçok kişinin ziyaret ettiğini, bu kişilerin kim olduğunu sorduğunda ise “İyi çocuklar, MİT’çiler” diye yanıt aldığını söyledi.

ERDOĞAN’IN İSTEĞİYLE GÜLEN’LE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Sorgu sırasında en dikkat çeken ifadeler ise FETÖ lideri Fethullah Gülen’e yapılan ziyarette yaşananlar.

Fethullah Gülen’i hayatında iki kere gördüğünü öne süren Mansimov, ilk kez 2007 yılında dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine gördüğünü, ikinci kez ise 2012 yılında görüştüğünü öne sürdü.

AĞAR: “SEN DE GEL HOCANIN YANINA”

Mansimov’un, 2012 yılında Gülen ile görüşmesine dair anlattıkları ise dikkat çekiciydi.

Mansimov’un o görüşmeye dair dile getirdiği iddialar şöyle:

“İkinci görüşmem 2012’de. Mehmet Ağar cezaevinden çıktı. Mehmet Ağar, New York’a gitmek istediğini söyledi. ‘Tamam’ dedim ‘benim de orada şirketim var gidelim.’ Geldik benden rica etti ‘sen de gel hocanın yanına’. Ben de Mustafa Erdoğan’a (Tayyip Erdoğan’ın kardeşi) telefon açtım ve ‘beni çağırıyor gideyim mi’ diye sordum. ‘Git gör ne konuşuyorlar’ dedi. Geldim Fethullah denen şerefsiz çok özür diliyorum acayip ağır laflar söylüyor Tayyip beyin arkasından. Bu arada beni sancıyor ‘okulları sen kapattın ben biliyorum’. Mehmet Ağar aramızda arabuluculuk yapıyor sanki o Ağar’ı serbest bıraktırmış. Ben de ona küfür ettim ‘Tayyip beyin arkasından konuşma’. Orada İhsan Kalkavan da vardı Mehmet Ağar’ı oraya götüren İhsan Kalkavan’dı. Oradan çıktık ben döndüm Mehmet Ağar orada kaldı daha ne konuştu bilmiyorum. Hemen İstanbul’a dönüp Tayyip beye, Mustafa Erdoğan’a ve MİT müsteşarına yapılanları anlattım.”

Mansimov, Ağar ile arasındaki iplerin kopuşunun ise bu görüşmelerin ardından yaşandığını söyledi. Mansimov, güvendiği önemli kaynaklardan Mehmet Ağar’ın Pelikan grubunun bir dönem yargıda en güçlü olduğu İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılara ciddi paralar verdiğini ve kendisini hapse attırmak için kumpas kurduğuna dair duyum aldığını öne sürdü.

“O AN ORADA OLSAYDI VURUP ÖLDÜRÜRDÜM”

Mansimov’un Ağar ile arasındaki gerilimi ise şu ifadelerle anlattı:

“En önemlisi Mehmet Ağar denilen şahıs benim hanımın önünü kesiyor, ‘seninkinin başına gör daha neler gelecek her şeyi hazırladık’ diye. Biz bu konuda dava açtık ama sayın başsavcı bizi ciddiye almadı. Biz Türküz, bir hanımın önünü kesmek ne demek ya bir de kendi evimizin önünde buraya arabanı bırakamazsın kapıdayım yani yalan niye söyleyeyim. O an orada olsaydı vurup öldürürdüm onu ben. Marinaya karşı dava açtım mallarımı geri almak için. Bütün bunları davadan vazgeçirmek için yaptılar.”

Evet, daha önce Mübariz Mansimov’un iddianamesinde neler yer aldığını, Sedat Peker’in dilinin altında ne olduğunu kaleme almıştık. Şayet Mansimov’un sorgu kaydında anlattıkları doğruysa mesele sadece Yalıkavak Marina ve davalardan ibaret değil.