23 Şubat 2021 Salı, 14:04

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 6 Şubat 2019’da çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın enkazından 19 saat sonra çıkartılan Azra Havva Tekgöz’ü ve ailesini makamında ağırladı.

İki yıl içinde geçirdiği 55 operasyonun ardından ilk adımını atan ve fizik tedavi süreci devam eden 7 yaşındaki mucize çocuk Azra ve Tekgöz ailesi, bu süreçte kendilerine destek olan Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Ezilen bacağının tedavi edilmesi için iki yıl boyunca geçirdiği ağır ameliyatların ardından ilk minik adımlarının mutluluğunu yaşayan küçük çocuk, sevincini ve hayallerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile paylaştı.

FİZİK TEDAVİ SÜRECİNE DESTEK

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de balerin olma hayalinin olduğunu ve daha sonra öğrenci yetiştirmek istediğini söyleyen Havva’ya şunları söyledi: “Bugün seni ve kıymetli aileni ağırlamaktan çok mutlu oldum, çok güzel bir haberi paylaşmak için buraya geldin, seni bu kadar sağlıklı gördüğüm için ayrıca çok mutluyum. Çok güzel hayallerin var. Bunu gerçekleştirmen için bir ağabeyin olarak her türlü desteğe hazırım. Ama fizik tedavi sürecini çok önemsiyorum, öncelikle ona odaklanalım. Bundan sonra Sağlık İşleri Müdürlüğümüzdeki ablaların, ağabeylerin senin fizik tedavi merkezine gidiş gelişlerinde yanlarında olacak. Fizik tedavinin olduğu haftanın 3 günü seni evinden alacak, merkeze ulaştıracak ve ardından evine sağ salim yetiştirecekler. Sen de mucizeler çok bu süreci de başarılı bir şekilde atlatacaksın ve daha sonra hayallerine odaklanacağız.”