'Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez Fatih Portakal'a konuştu: 'Yaza evleniyoruz'
"Mucize Doktor" dizisindeki Ali Vefa rolüyle adından söz ettiren oyuncu Taner Ölmez, nişanlısı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılının yaz ayında evlenmeyi planladıklarını açıkladı.
Ece Çeşmioğlu & Taner Ölmez (Fotoğraf: Instagram/taner_olmez)
FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Mucize Doktor" dizisinde Otizm Sendromlu doktor Ali Vefa'yı canlandıran Taner Ölmez, Fatih Portakal'ın YouTube yayınına konuk oldu. oyuncu, Fatih Portakal'ın aşk hayatıyla ilgili sorularına da yanıt verdi.
'BU YAZA EVLENİYORUZ'
"Yuvamdaki Düşman", "Yüzyüze", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Yazın Öyküsü", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "İki Aile" ve "Söz" gibi televizyon dizilerinde rol alan Ece Çeşmioğlu ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan oyuncu, Fatih Portakal'ın "Aşk hayatın nasıl?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum."
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