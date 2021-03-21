Mucize ikizler sağlığına kavuştu
Tokat'tan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüse yakalanan 28 haftalık hamile Narin Çiğdem'in (23) ilaç tedavisi alabilmesi için 28 haftalık ikiz bebekleri sezaryenle alınmıştı. Anneden ve 52 gündür kuvözde olan bebeklerden iyi haber geldi.
Tokat'tan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüse yakalanan 28 haftalık hamile Narin Çiğdem (23) ve eşi Samet Çiğdem, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Narin Çiğdem’e ilaç tedavisi uygulanabilmesi için kız ikiz bebekleri sezaryenle alındı. İkizlere doğum sonrası yapılan PCR testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine ikiz bebekler de tedaviye alındı. Çift, kendilerine uygulanan tedavi sonrası koronavürüsü yendi. İki ay süren tedavinin sonuç vermesiyle prematüre ikiz bebekler de sağlığına kavuştu.
Anne Narin Çiğdem, “52 gündür ikiz bebeklerim kuvözdeydi. Onları görmek için veya durumları hakkında bilgi almak için durmadan gidip geliyoruz. Gerçekten çok zor aşamaydı. Ama sonu gerçekten çok güzeldi. Hastanedeki herkese çok teşekkür ediyorum. Benimle ve ikiz bebeklerimle çok güzel bir şekilde ilgilendiler. Gerçekten çok mutluyum” dedi.
'DURUMLARI GAYET İYİ’
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Fatma Kaya Narter, “Bugün mutlu bir sonu birlikte göreceğiz. Koronavirüs pozitifli anneden doğan ikiz bebeklerimizi taburcu edeceğiz. Biri 900 gram doğmuştu. İkincisi ise 1 kilo doğmuştu. Bugün bebeklerimizi 2.5 kiloya yakın bir şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra ikizlerimizi Haber Takip Polikliniği’mizden izleyeceğiz. Annelerine sağlıklı bir şekilde kavuşturduğumuz için mutluyuz. İkiz bebeklerimiz gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.
MUTLU SON
Önceki gün taburcu edilen ikiz bebekler, anne Narin Çiğdem ve baba Samet Çiğdem’e teslim edildi. İkiz bebeklerine kavuşan Narin ve Samet Çiğdem çifti, teşekkür ettikleri doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiftin ikiz bebeklerine henüz isim koymadıkları öğrenildi.
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