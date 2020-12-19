'Mucize malzeme'yle güneş enerjisi rekoru kırıldı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 09:00

Sözkonusu başarı, geniş çevrelerce beğenilen perovskit adlı malzeme kullanılarak elde edildi. Berlin Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar malzemeyi geleneksel silikon hücrelerle birleştirerek yüzde 29,15 verim elde etti. 3 gün önce güneş pili verimliliği rekoru yüzde 28'di.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Science'ta yayımlanan makalede bilim insanları, "Silikonu bir metal halojen perovskitle birleştiren çok hücreli güneş pilleri, tek hücrenin verimlilik sınırını geçmek için umut vadeden bir seçenek" diye yazdı. Çok hücreli piller, hava ortamında, giydirme olmaksızın 300 saat çalıştıktan sonra asli verimliliğini yüzde 95 oranında korudu.

Perovskitin güneş enerjisi teknolojisindeki potansiyeli henüz yeni yeni fark ediliyor fakat bazı uzmanlar malzemenin güneş enerjisi sektörünü kökten değiştirebileceğini düşünüyor.

Utah Üniversitesi'nden malzeme bilimi profesörü Z. Valy Vardeny, 2017'de "Bu inanılmaz, mucizevi bir malzeme" demişti.

Sadece birkaç yıllık bir süre içinde araştırmacılar perovskitin güneş ışığını enerjiye dönüştürme verimliliğini yaklaşık yüzde 3 oranında artırdı.

Malzemenin ticari güneş pillerinin kullanımını sınırlayan temel bir sorun, bu sene Avustralya'dan araştırmacıların güneş ışığına maruz kaldığında malzemede oluşan kararsızlığı aşmak adına bilişimsel modelleme kullanmasıyla çözüldü.

En son atılım, 1 cm'ye 1 cm'lik güneş paneli kullanılarak yapıldı. Bu da çoklu hücre tekniğinin ticari olarak kullanılmadan önce ciddi bir ölçekleme gerektirdiği anlamına geliyor.

Bilim insanları perovskit ve silikonun birleşimiyle nihayetinde yüzde 30'un üzerinde verimlik oranlarına ulaşılabileceğini düşünüyor. Karşılaştırmak adına, alglerin yaptığı fotosentezin, güneş enerjisinin biokütleye dönüştürülmesinde yaklaşık yüzde 3'lük verimlilik oranına sahip olduğu düşünülebilir.