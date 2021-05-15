Kuraklık her geçen yıl artarken Türkiye’deki arıtma tesisleri alarm veriyor

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Kuraklığın her yıl daha fazla hissedildiği Türkiye’de arıtma tesisleri de güven vermiyor. TBMM Küresel İklim Krizi Kuraklık ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması Araştırma Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, su kaynaklarındaki kirliliğin nedenlerinin başında evsel ve sanayi atık sularının geldiğini belirtti. Türkiye’de evsel atık sularının yüzde 88’ini, sanayi atık sularının ise yüzde 95’ini arıtmaya yetecek kadar tesis yapıldığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Ancak arıtılan suların sadece yüzde 37’si temiz olarak kabul ediliyor. Yüzde 23’ü kirli, yüzde 40’ı ise çok kirli olarak akarsulara, göllere akıyor. 1127 atık su arıtma tesisinden sadece yüzde 45’i iyi durumda çalışıyor. 471’inin revizyona ihtiyacı var. 154 tanesinin ise yeniden yapılması gerekiyor” dedi.

TARIMDA KULLANILIYOR

Arıtılan suların, yerüstü su kaynaklarına, derelere, nehirlere bırakıldığını dile getiren Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Sularımızın yüzde 37’si iyi durumda iken yüzde 40’ı kötü durumda. Derelere, göllere bırakılan tam arıtılmamış suların tarımsal amaçlı kullanıldığında üretilen ürünün ne kadar sağlıklı olacağı tartışma konusu olacaktır. Atık su arıtma tesisi kurmak isteyen belediyelere karşılıksız hibe desteği verilmeli.”