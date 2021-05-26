Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden kuraklık uyarısı: Tehlikeli seviyede
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü son yıllarda etkisini giderek arttıran ve özellikle son aylarda yaşanan kuraklıkla ilgili uyarılarda bulundu.
Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği, Ege Bölgesi'nin en fazla yağış alan ili Muğla'da su seviyesinin düşmesine neden oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama ile yurttaşlara "kuraklık" uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada, son aylarda Muğla’da yaşanan ve yaz aylarında etkisini daha fazla göstermesi beklenen kuraklık karşısında kaynaklarımızın her zamankinden daha dikkatli korunması ve tasarruf edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Dünyada yaşanan iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri son yıllarda iyice kendini hissettirmeye başlamıştır. Son olarak, geçtiğimiz günlerde açıklanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre son aylarda Muğla’nın bazı bölgelerinde şiddetli, bazı bölgelerinde ise çok şiddetli kuraklık yaşandı. Kuraklığın yaz mevsiminde etkisini daha fazla göstereceği beklenmektedir. ” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre Muğla’da kuraklığın standart yağış indeksine göre şiddetli kuraklık, normalin yüzdesi metoduna göre de orta ve şiddetli kuraklık görüldüğünü belirten MUSKİ Genel Müdürlüğü, açıklamasında “Bu yıl her zamankinden daha fazla su kaynaklarımızı korumaya, her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ihtiyacımız var.” uyarısında bulundu. Açıklamada “İçme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın, musluk başlarına su tasarruf aparatları takması, tuvalet rezervuarlarının tasarruflu rezervuarlarla değiştirilmesi, sensörlü muslukların takılması gibi birçok klasik tasarruflu kullanımı sağlayacak yöntemler kuraklığın etkisini hafifletebilecektir” ifadelerine yer verildi.
Tarımsal sulama ile ilgili olarak da “İlimizin turizm kenti özelliğinin yanında önemli bir tarım kenti olması ve Türkiye’de yıllık su tüketimin %74’ünün tarımsal sulamada kullanılması sebebiyle; açık kesitler üzerinden vahşi sulama yöntemleri ile değil modern borulamayla iletim, damlama sulama sistemleriyle tarımsal sulamanın yapılması, izinsiz ve gereksiz yeraltı suyu kullanılmasının engellenmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.
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