Müftülükler ve cemaatlerden 'seçmeli ders' baskısı: "Bakanlık Diyanet'e bağlandı da haberimiz mi yok?"

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:38

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. Ancak Bakanlık, öğrencilerin dini içerikli derslerin tercih etmesi için Diyanet ve dinsel yapılanlamaları da sürece dahil etti.

Tepki çeken uygulamanın adreslerinden biri Mersin oldu. Mersin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, seçmeli derslerin belirleneceği çevrimiçi toplantıyı ildeki dini kurumların onayına sundu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla okullara gönderilen bir WhatsApp mesajında öğrencilerin ders seçimleri konusunda, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi’nin katılacağı toplantıya tüm din kültürü ve ahlak bilgisi ders öğretmenleri ve okul idarecilerinin katılması çağrısı yapıldı.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, toplantıya tepki gösterdi.

Gönderilen mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, "Öğrenci, veli ve eğitim bileşeni sendikalar davetli değil. MEB Diyanet İşleri Bşk. bağlandı da bizim mi haberimiz olmadı!" dedi.