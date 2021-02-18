Müge Anlı bu kez de Fenerbahçe formasıyla kayıp arıyor: 'Oradan bir tarih bulabiliriz'

18 Şubat 2021 Perşembe, 14:59

8 yıldır kayıp olan kızının bulunması için Müge Anlı'nın programına katılan Kamile Balığkurdu'nun kızına ait olduğunu düşünülen valiz canlı yayında açıldı. Eski ve kullanılmış giysilerin bulunduğu valizden çıkanların gösterildiği yayında, Fenerbahçe formasında 2014 yılından bu yana bulunan yıldızlar üzerinden, Gülşen Caymaz'ın kaybolduğu zamanı tahmin edilmeye çalışıldı.

Müge Anlı'nın "Oradan bir tarih bulabiliriz" sözleri üzerinde formadaki yıldızlar üzerinden analiz yapmaya çalışan muhabirin kafasının karıştığı anlar dikkat çekti.