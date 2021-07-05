Müge Anlı hakkında Exxen iddiası

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:20

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sezon finali yapmasının ardından ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. İddiaya göre yeni sezonda ATV'ye dönmeyecek olan Müge Anlı, yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformunda program yapacak.

EXXEN İDDİASI

Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaya göre Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacağı Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı söylendi.

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformda Acun Ilıcalı son olarak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.