Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması: Bir gariplik var

08 Ocak 2021 Cuma, 12:49

Ankara'da, 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, “Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” denildi.

Öte yandan avukat Umur Yıldırım, rapora ilişkin “Sperm ve tırnakta çıkan DNA aynı erkeğe ait ama Ümitcan Uygun’dan örnek alınmadı” açıklamasında bulundu.

Aleyna Çakır'ın ölüm sebebinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı'dan da ilk açıklama geldi. Anlı, Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi sonrası hissettiklerini canlı yayında anlattı.

Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı:

‘BEKLENEN RAPOR DENDİ BEN HİÇ BEKLEMİYORDUM’

“Aleyna Çakır... Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. İşleyip işlemediğimi bile düşündüm. Bu konuyla ilgili hissim: Puzzle ile günlerce uğraşırsın benim Lokum gelir tam bitmeye yakın iki parçayı alır kaçırır yer. Tam uğraşmışsın ama hiçbir zaman o tablo tamamlanmayacak bilirsin. Toplarsın koyarsın kutuya. Burada öyle hissediyorum. Hiç bu konuyu konuşmayı düşünmüyorum. Ama işte Müge sen konuşmuyor musun denmesin diye işte...

‘BİR GARİPLİK VAR’

Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tıp raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle...”