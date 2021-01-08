Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması: Bir gariplik var
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Raporu’nun dava dosyasına girmesinin ardından Müge Anlı’dan ilk açıklama geldi. Anlı, “Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. Bir gariplik var, birileri doğru söylemiyor” dedi.
Ankara'da, 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, “Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” denildi.
Öte yandan avukat Umur Yıldırım, rapora ilişkin “Sperm ve tırnakta çıkan DNA aynı erkeğe ait ama Ümitcan Uygun’dan örnek alınmadı” açıklamasında bulundu.
Aleyna Çakır'ın ölüm sebebinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı'dan da ilk açıklama geldi. Anlı, Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi sonrası hissettiklerini canlı yayında anlattı.
Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı:
‘BEKLENEN RAPOR DENDİ BEN HİÇ BEKLEMİYORDUM’
“Aleyna Çakır... Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. İşleyip işlemediğimi bile düşündüm. Bu konuyla ilgili hissim: Puzzle ile günlerce uğraşırsın benim Lokum gelir tam bitmeye yakın iki parçayı alır kaçırır yer. Tam uğraşmışsın ama hiçbir zaman o tablo tamamlanmayacak bilirsin. Toplarsın koyarsın kutuya. Burada öyle hissediyorum. Hiç bu konuyu konuşmayı düşünmüyorum. Ama işte Müge sen konuşmuyor musun denmesin diye işte...
‘BİR GARİPLİK VAR’
Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tıp raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle...”
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması