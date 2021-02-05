Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: Sözümün arkasındayım

05 Şubat 2021 Cuma, 17:28

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümündeki DNA raporuyla ilgili konuştu.

"Utanmadık şükürler olsun Allah utandırmadı. Utananlar olduğunu düşünüyorum utanmıyorlarsa utanmaları gereken kişiler olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Anlı, "Adli Tıp kurumu raporları da vücut üzerindeki izler bize o geceyi anlatıyor, o geceyle ilgili önemli detaylar veriyor" dedi.

‘ALLAH UTANDIRMADI’

Anlı şunları kaydetti:

Evden kaçmayı düşündüğünüz zaman Aleyna Çakır’ı düşünün. Ne oldu, başına neler geldi, benim başıma neler gelebilir. Onun başına geldi benim başıma gelmez diye düşünmeyin. Dün bildiğini gibi yayınımızın son dakikasında gelmişti haber. Benim beklediğim adli tıp kurumu raporu buydu. Bundan önce çıkan rapora beklenen haber deniliyordu, ama beklediğim hiçbir şey yok demiştim. Bu beklenen rapordu. Tırnak arasındaki DNA’nın kime ait olduğunu ait rapordu. O rapor da Ümit Uygun’a ait olduğu çıktı. Tüm kamuoyu adına söylüyorum, Allah utandırmadı. Utanmayanlar varsa utanmaları gerektiğini düşünüyorum.

‘SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM’

Ben en baştan beri bu programı yaparken şunu söyledim, yine lafımın arkasındayım; Ben o gün orada adli tıp kurumu raporu gelmeden ne yaşandığını söyleyemem demiştim, hep bunu söyledim. Sosyal medyaya yansıyan, kızı bayıltıncaya kadar kişinin her kim olursa olsun, hatta onun altına ‘helal olsun’ diyenlere dahi işlem yapılması gerektiğini savundum. Hâlâ da sözümün arkasındayım. Burayı bilemeyiz dedik. ‘Kızın yaşam tarzı’, ‘kızın yaşam tarzı’ vs. falan o kızın orada kendi başına yapamayacağı izlenimini doğurdu her birimizde. Adli Tıp kurumu raporları da vücut üzerindeki izler bize o geceyi anlatıyor, o geceyle ilgili önemli detaylar veriyor.”