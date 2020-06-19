Müge Anlı'nın 'Sarılma Duvarı'nda ilk kavuşma gerçekleşti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve sosyal mesafenin önemini vurgulamak için tasarlanan Sarılma Duvarı'nda ilk kavuşma gerçekleşti.
Salgın sebebiyle yayın hayatına ara veren Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yayına dönüşünde bir ilk yaşandı. Kavuşmalar ve sarılmalar için tasarlanan Sarılma Duvarı ilk kavuşma gerçekleşti.
Programda yaşadığı imkansızlıklar nedeniyle daha bir haftalıkken kızı Özlem’i evlatlık vermek zorunda kalan Apil Aşir ile yıllardır izini sürdüğü ancak bir türlü ulaşamadığı ablası Nermin’i arayan Fatma Demirtaş, Sarılma Duvarı ile Müge Anlı’da kavuştu.
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