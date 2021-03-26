Muğla, 2,3 milyon turist ve 1,6 milyar dolar gelir kaybetti
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından gerçekleştirilen FTSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'nda, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Muğla'ya etkileri konuşuldu. Pandemi nedeniyle Muğla'nın 2020 yılında 2 milyon 300 bin turist kaybettiği belirtilen toplantıda, ortaya çıkan mali kaybın 1,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
2021 yılında Mart ve Eylül aylarında düzenlenecek FTSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıları’nın ilki yapıldı. oplantının açılış konuşmasını yapan FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, süresi belirsiz, giderek kötüleşen ve etkileri derinleşen küresel bir krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Türkiye genelinde tablonun da her geçen gün kötüye gittiğini belirten Çıralı, turizm sezonu öncesinde açılma beklerken, yeni kapanmaların gündeme geldiğini kaydetti.
2,3 MİLYON TURİST VE 1,6 MİLYAR DOLARLIK KAYIP
Toplantı, TOBB Muğla İli Odaları ve Borsa Akademik Danışmanı Doçent Doktor Serkan Dirlik’in “Siyah Kuğunun Gölgesinde Türkiye ve Muğla 2020 Değerlendirmesi’ başlıklı sunumuyla devam etti. Pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen büyük buhranlara ‘Siyah kuğu’ adı verildiğini belirten Dirlik, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020’den sonra, Türkiye’de ekonomik verilerin giderek kötüleştiğini söyledi. Pandemi süreci öncesi, Türkiye ekonomisinin toparlanma sürecinde olduğunu anlatan Dirlik, 2020 yılı sonu ve 2021 yılı başı itibari ile giderek kötüleşen bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalındığını kaydetti.
Koronavirüs pandemisinin Türkiye turizmine ektilerini rakamlarla ortaya koyan Dirlik, “Türkiye 2019 yılında 51 milyon, pandeminin etkilediği 2020’de ise sadece 15 milyon ziyaretçi ağırladı. 2019 yılında Türkiye’ye gelen her 100 turistten 7’si Muğla’ya gelmiş, kişi başı harcaması ortalama 716 dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakamlar ortaya koyuyor ki Muğla pandemi nedeniyle 2020 yılında, 2 milyon 300 bin turist kaybetti. Muğla’nın mali kaybı ise 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tesis başına ortalama 1 milyon 270 bin dolar kayıptan söz ediyoruz.” diye konuştu.
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