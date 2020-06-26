Muğla, 'Altınkent' yarışmasında finale kaldı

26 Haziran 2020 Cuma, 08:34

Altınkent Ödu¨lu¨ yarışması 'Golden City Awards’in en bu¨yu¨k ödu¨lu¨ olarak biliniyor. Muğla Bu¨yu¨kşehir Belediyesi Golden City Awards 2020’de bir diğer kategori “Yaşama Değer Katanlar” ana temasında bu¨yu¨kşehir belediyeleri arasında ilk 5’e kalarak finalist olmuştu. Oylamanın devam ettiği yarışmada hangi belediyenin birinci olacağı henu¨z belli değil. Tu¨rkiye’de Yaşama Değer Katanlar, Altınkent ve tu¨m alanlarda proje ve u¨stu¨n başarı sağlayanların uluslararası arenada ön plana çıkarılmasını sağlayan yarışmanın ödu¨l töreni 31 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul’da yapılacak.