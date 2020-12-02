Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün: Görevimiz Gökova’yı kurtarmak

02 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Muğla’nın cennet kıyılarının betonlaşma planına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tepkili. Doğasıyla ünlü Akyaka beldesini de içine alacak şekilde kıyıların ve biyolojik çeşitliliğin doğal sit statüleri değiştirilip imar planları revize ediliyor. Planların iptali için hukuki süreci başlattıklarını belirten Gürün, “Gökova Körfezi’nde yapılmak istenen değişikliklere karşı her türlü mücadelemizi sürdürüyoruz. Belirsiz, güvensiz, kıyı kanununa aykırı düzenlemelerin olduğu, yerel yönetimlerin elini kolunu bağlayan, alt ve üstyapılarını bizim yaptığımız, yapacağımız alanlar için neyin düşünüldüğünü bilmediğimiz bir koruma planı” diyerek tepki gösterdi. Gürün, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

- Akyaka’yı koruma amaçlı imar planı revizyonu onaylandı. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Başka Gökova yok. Bakanlık bizden birtakım konularda görüş istese de genellikle görüşlerimiz doğrultusunda olmayan Muğlamızı koruyan değil doğal güzelliklerinin bozulmasına neden olacak kararlar alıyor.

PLANLARI GÖRMEDİK

- Akyaka için bakanlığın hazırladığı imar planı revizyonuna dair Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden görüş alındı mı?

Bakanlık yapılan imar planı revizyonu ile ilgili bizim görüşümüzü sordu. Revizyonla yapılacak olan planlar bize gönderilmedi. Yani biz yeni planları görmedik. Bizden sadece “Şu kadar alanda koruma amaçlı plan yapılacaktır” gibi bir yazıyla görüş istendi. Biz de büyükşehir belediyesi olarak belirtilen alan için görüşlerimizi bakanlığa ilettik. Ancak onaylanan revizyon planı bizim gönderdiğimiz çalışmalarla hiçbir şekilde örtüşmüyor.

OTEL DE YAPILABİLİR

- Bakanlığın bu plan revizyonunun amacı ne?

154 hektar alanın imar planı revizyonu içerisinde asıl yapılmak istenenler sanki özel proje alanı altına gizlenmiş gibi duruyor. Planda bulunan ve özel proje alanı olarak isimlendirilen bölümlerde yalnızca konut yapılamayacağı bilgisi var, ancak ne yapılabileceğine ilişkin herhangi bir açıklık yok. Bu alana mevcut haliyle otel yapılması mümkün.

UCU AÇIK BİR PLANLAMA

Akyaka, özel çevre koruma bölgesinde yer alıyor. Yapılan planlama ile özel proje alanları, yat limanı, 154 hektar alanın yeniden planlanması gibi ucu açık bir planlama yapılmış. Yat limanı denilerek hangi büyüklükte bir limanın düşünüldüğü belli değil. Bu yatların bağlanacağı alanın bir doğa harikası olan Kadın Azmağı’na vereceği zararın hesaba katılmadığını görmekteyiz.