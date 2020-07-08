Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: ‘1 metrekarenin hesabını sorun’

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

İmar rantı Türkiye’nin cennet bölgelerini tehdit ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, eşsiz güzellikteki Muğla’nın kıyılarını, ormanlarını korumak için mücadele ediyor. Kepçelerin, dozerlerin talan ettiği alanlarda kendi yetkilerinin olmadığını söyleyen Gürün, “Planlama yetkisinin tamamını verin 1 metrekarenin bile hesabını sorun” diyor.

GÖKOVA KÖRFEZİ’NDEKİ TEHLİKE

İmar planlamasının büyükşehirlere verilmesi gerektiğini savunan Başkan Osman Gürün, “Muğla’da imar ile ilgili yetkiler Büyükşehir’de olmalı. Bu yetkinin çerçevesini bakanlık vermeli. Kurallarını koymalı. 'Bu çerçevede plan yapabilirsin' demeli. Eğer ben yanlış yaparsam, kuralların dışına çıktığımda gereği yapılmalı. Bize yetkiyi verin, bir metrekarenin hesabını sorun. Hâlâ merkezi hükümet Muğla’nın kıyısındaki plan çalışmasını elinden bırakmıyor. Her yaptığı yeni müdahale Muğla’nın daha fazla imar hakkı kazanmasını sağlıyor. Gökova Körfezi’nde değişiklik yaptılar, itiraz ettik ve mahkemeye verdik. Bu değişiklik mavi turun sonu demektir. O plan uygulanırsa, 60-70 marina yapılırsa denizin içi ve dışında büyük bir tahribat olacaktır. Planlama yetkisi merkezi hükümetten alınıp yerele verilmeli. Kurallar konulmalı ve merkezi hükümet denetlemeli. Yetki devri yapılsın. Yanlış ve kaçak yapıların hesabı bizden sorulsun. Ancak böyle kurtuluş olur” diye konuştu.

BELEDİYELERE DESTEK ARTMALI

Pandemi sürecinde yerel yönetimlere aktarılan bütçede kesinti olmasını eleştiren Gürün, “Benim önerim şu: 2019’da belediyelerin aldığı pay ne ise yüz şu an 40’a geliyor, 60’ını da hükümetin tamamlanması. Ben de halka hizmet etmiş, plan ve projeleri tamamlamış olurum. Yerel yönetimler Türkiye’de yurttaşın yüzde 97’sine hizmet götüren kuruluşlar. Siz buna yetki vermiyor ve kaynak aktarmıyorsunuz, bu nedenle belediye hizmetlerinde aksamalar olacak. Belediyeler rutini dahi yapamaz hale gelebilir” dedi.

Pandemi döneminde üreticinin ve toprağın değerinin arttığını söyleyen Başkan Gürün, sözlerini şöyle sürdürdü. “Salgın tarımın ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Biz yıllardır tarım ve üreticinin önemini anlatıyoruz ve örnek model olduk. ‘Toprağını satma ürününü sat’ dedik. ‘Kırsalda üretelim kıyıda tüketelim’ sloganıyla üretim yapan kooperatiflere önem verdik. 2015 yılında üreticiye destek için 550 bin TL yatırımla toprak, yaprak ve su tahlil laboratuvarı kurduk. Türkiye’nin her yerinden toprak tahlili yaptık. Bu desteğimizle çiftçiye nasıl bir ürün ekeceğini ve toprağının nasıl bir ürünü kabul edeceğinde yardımcı olduk. Kooperatifleşmeyi teşvik ederek, daha kaliteli ve ucuz ürün pazarlanmasını sağlıyoruz. Keçi, fidan dağıtıp onları üretime teşvik ediyoruz. Köylü ve vatandaş bu sayede kazanmış oluyor. Biz üretim kooperatifleri kurduk. Tüketiciler için de kooperatifler kurup, üretici ve tüketici kooperatifleri vasıtasıyla kaliteli ve ucuz ürünün pazarlanması zincirini oluşturacağız. Kazanan iki taraf olacak”

RANT YIKIMINA İZİN VERMEYİZ

Kaçak yapılaşmayla ilgili yaptıkları mücadeleyi anlatan Gürün şöyle konuştu: “ Özellikle Bodrum Belediye Başkanımızla birlikte kaçak yapılaşmaya karşı dik duruyor ve mücadele ediyoruz. Bodrum’un rantından faydalanmak isteyenler var. Bunları engellemek gerekir. Eğer Ankara’dan müdahale olmazsa, bu dönemin sonunda belirli bir disipline sokarız. Her türlü edepsizlik içerisinde olanlar ve mafya, Bodrum’un rantından faydalanmak istiyor. Engellememiz ve onları burada barındırmamamız gerekir.”