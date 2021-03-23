Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: Su bakanlığı kurulmalı

23 Mart 2021 Salı, 15:22

11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirildi. Zirvede İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları, Türkiye’nin suyla ilgili sorunlarını ve çözümlerini tartışmak, su yönetimi ile ilgili en iyi uygulamaları ve politikaları görüşmek amacıyla bir araya geldi. 22 Mart Pazartesi günü başlayan zirvede 11 Büyükşehir Belediye Başkanı yapılan toplantı sonrasında su, kuraklık ve tarım politikaları ile ilgili manifestosunu açıkladı. 23 Mart Salı günü ise 11 Büyükşehir belediyesinin su ile ilgili birim uzmanları, bilim insanları, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, çiftçi, sanayici gibi sektörel su kullanıcıları, doğa, çevre örgütleri ve su endüstrisinde yer alan kurumların yer aldığı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Fuar İzmir’de gerçekleştirilen zirvede iklim değişiklikleri, suyun geleceği, tarımsal sulama, arıtılmış suyun yeniden kullanımı, kayıplar ve enerji maliyetleri ile mücadele, su odaklı kentleşme, yağmur suyu yönetimi ve yeşil alt yapılar gibi konular ele alındı.

Zirvenin ülke ve dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Su tüketimi ile ilgili de protokol yapmak ve disipline almak gerekiyor. Vahşi sulama ile suyumuzun %70’i israf oluyor, çağdaş sulama yöntemlerine geçilmesi lazım” diyen Gürün, “gri su” denilen kullanılmış suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesinin elzem olduğunu da belirtti. Gürün, “Su Bakanlığı” kurularak suyu en üstte tutan ve onu ön plana alan, diğer tüm konuları suyun altında değerlendiren bir sistematiğin oturtulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zirveye 11 büyükşehir belediyesinin yanı sıra Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir, Sinop ve Yalova Belediye Başkanları ile su idarelerinin yetkilileri katıldı.