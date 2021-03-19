Muğla 'kirletilenler' listesinde

19 Mart 2021 Cuma, 12:48

Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun neredeyse yarısının yılda en az bir ay ciddi su kıtlığı yaşadığını belirtiyor. Her dört kişiden birinin ise temiz ve güvenli su kaynaklarına erişiminin sorunlu olduğunu kaydediyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde, 2030 yılına kadar bütün insanlar için su çağrısında bulunurken, dünya yüzeyinde su kıtlığının her geçen gün arttığını ve 30 yıl içinde dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı çeken bölgelerde yaşayacağını söylüyor.

‘22 Mart Dünya Su günü’ yaklaşırken Reuters haber ajansı, dünyanın dört bir yanındaki su kaynaklarındaki tahribatın drone ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'da çok büyük açık bir kanalizasyon gibi akan Rio Tiete nehri, Rusya'nın Irkutsk bölgesindeki Baykal Gölü'ndeki kirlilik, Endonezya Bekasi'de yoğun nüfuslu bir alandan akan ve evsel atıklarla kirlenen Pisang Batu nehri listede gösteriyor.



MUĞLA DA LİSTEDE



Reuters'ın kirli su kaynakları listesinde Muğla'nın Yatağan bölgesi yakınlarındaki zehirli bir gölde çürümüş ağaçlar gösteriliyor. Çevre aktivisti Deniz Gümüşel'e göre zehirli göl, her ikisi de yakınlardaki Yatağan elektrik santralinde üretilen atık su ve kirli kül karışımından oluşuyor.

Göl, bölgeyi besleyen en önemli kaynaklardan olan Yatağan Ovası'nın toprağına ve yeraltı sularına sızan selenyum, kadmiyum, bor, nikel, bakır ve çinko gibi ağır metaller içeriyor.