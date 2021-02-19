Muğla'da 5 yılda 126 jeotermal arama ruhsatı verildi

19 Şubat 2021 Cuma, 07:56

Muğla’da 1 Ocak 2015-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında 138 “arama ruhsatı” başvurusu yapılırken Maden ve Petrol İşleri Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨ tarafından bu başvurulardan 126 projeye arama ruhsatı verildi. Valilik tarafından ise 69’u kabul edildi, sadece 12 proje reddedildi. Valilik, 45 projeyi ise su¨resi içinde işlem yapılmadığı için iptal etti.

CHP Muğla Milletvekili Mu¨rsel Alban’ın İçişleri Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine cevap geldi. Bakanlığın verdiği cevabı açıklayan Mu¨rsel Alban, “Aydın ve Manisa’nın ardından Muğla’ya da çok sayıda şirketin JES kaynak arama başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Özellikle turizm bölgelerine yakın noktalara son 5 yıl içinde 138 adet jeotermal kaynak arama başvurusunun yapılmış olması bu iddiamızı gu¨çlendiriyor. Biz jeotermal enerjiye değil, jeotermal enerji adı altında doğamızın, toprağımızın, yeşilimizin talan edilmesine, yandaş enerji şirketlerine peşkeş çekilmesine karşıyız. Her zaman söylediğimiz gibi, Muğla’yı AKP’ye ve onun yandaşlarına talan ettirmeyeceğiz. Yağmaya geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.