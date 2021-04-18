Muğla'da deprem!

18 Nisan 2021 Pazar, 19:37

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 19:26 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.27 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ 4,4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı. Derinliğini ise 9.4 km olarak belirtti.