Muğla'da deprem!

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2021 Pazar, 19:37
Muğla'da deprem!
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AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 19:26 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.27 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ 4,4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı. Derinliğini ise 9.4 km olarak belirtti.


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