Deprem yardımlarının Ramazan kolisi yapılması Meclis gündeminde

16 Nisan 2021 Cuma, 10:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından etkilenen yurttaşlar için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gıda yardımlarının AKP’li Bergama Belediyesi tarafından 6 ay depoda tutulduktan sonra kolilenerek üzerine Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun adı yazıldığı ve Ramazan Ayı’nda dağıtıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren CHP’li Polat, ihtiyaç fazlası kolilerin hangi kurum, kuruluşlara verildiğini ve Valiliklerce İzmir’e gönderilen yiyecek yardım kolilerini Bergama Belediyesi’nin nasıl ramazan yardım kolisi olarak dağıtabildiğini sordu.

KÖTÜLÜĞÜN KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK!

Yardım kolilerinin 6 ay boyunca bekletilmesinin gıdaları olumsuz etkileyebileceğini belirten CHP’li Polat, “Bu iddialar doğruysa bir belediye neden gelen gıda yardım kolilerini 6 ay boyunca bekletir? 6 ay boyunca bu yardım kolilerini dağıtacak yurttaşlarımız yok muydu? Türkiye’de neredeyse her hane işsizlikle uğraşırken bu gıda yardımları yurttaşlarımıza ulaştırılmalıydı. Belediye kendi reklamını yapacak diye Ramazan Ayı’nın beklenmesi, ülkemizin ve Bergama’nın nasıl bir zihniyetle yönetildiğini göstermektedir. Umarım kendi çıkarları için böyle bir şey yaparken yurttaşlarımızın sağlığını düşünüp yiyeceklerin son kullanma tarihleri kontrol edilmiş, doğru şekilde muhafaza edilmiştir. Depremde zor zamanlar geçiren İzmirli depremzedelere ve daha sonra geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlarımıza yapılmış bu kötülüğün kabul edilebilir bir tarafı yok” dedi.

CHP’li Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği sorular;

1) 30 Ekim 2020 günü meydana gelen ve İzmir’de yıkıcı şekilde hissedilen deprem sebebiyle diğer illerin Valiliklerince İzmir’e gönderilen yiyecek yardım kolisi miktarı ne kadardır?

2) Depremden sonra ihtiyaç fazlası olarak kalan, kullanılmayan yiyecek yardım kolilerinin miktarı ne kadardır?

3) İhtiyaç fazlası yardım kolileri nerede ve hangi şartlarda muhafaza edilmiştir?

4) İzmir Valiliği ihtiyaç fazlası koliler üzerinde tasarrufta bulunmuş mudur? Koliler hangi kurum ve kuruluşlara verilmiştir?

5) İhtiyaç fazlası koliler Ak Partili Belediyelere nasıl ulaştırılmıştır?

6) Bergama Belediyesi deprem sebebiyle diğer illerin Valiliklerince İzmir’e gönderilen yiyecek yardım kolilerini ramazan yardım kolisi olarak nasıl dağıtabilmektedir?

7) İhtiyaç fazlası koliler depremzedelere direkt olarak yardım elini uzatan ve koordinasyonu sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile neden paylaşılmamıştır?



