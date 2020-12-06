Muğla’da ikinci lavanta hasadı yapıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesinin Menteşe’nin Yerkesik ve Yatağan’ın Bahçeyaka Mahallelerinde oluşturduğu lavanta tarlalarında ikinci hasat yapıldı. İkinci hasadı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da turizmin yanı sıra tarımdan daha fazla ekonomik gelir elde edilmesi için tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesine destek veriyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik ve Yatağan’ın Bahçeyaka Mahallelerinde lavanta tarlaları oluşturuldu
Yerkesik ve Bahçeyaka Mahallelerinde oluşturulan lavanta tarlalarında ikinci hasat gerçekleştirildi. Lavanta tarlalarındaki ikinci hasat Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla turizm kenti olmasına karşın aynı zamanda bir tarım kenti. Tarımda çeşitliliği artırmak için Yerkesik ve Bahçeyaka Mahallelerinde lavanta tarlaları oluşturduk. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Üreten Köylü Milletin Efendisi olacak” sloganı ile yola çıktık. Muğla’da entegre bir tarım sistemi oluşturduk. Tüketim kooperatiflerini kurmak, yaygınlaştırmak, üretim kooperatifinden tüketim kooperatifine zincir kurmak istiyoruz. Türkiye genelinde birbirlerinden alışveriş eden ve özellikle kadınların oluşturduğu kooperatifler ağını kurarak tarıma desteğimiz devam edecek. Çünkü tarımı Muğla’mızın ve ülkemizin geleceğidir” dedi.
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