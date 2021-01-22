Muğla'da kaçak yapıyla mücadele yeni dönem
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapıyla mücadele kapsamında hazır beton sevki ve dökümü yapmak izne tabi olacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Menteşe Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda, kaçak yapıyla mücadelede yeni bir döneme girildi.
Alınan karar doğrultusunda yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan yapılarda, İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğünden izin alınmadan hazır beton sevki ve dökümü yapmak izne tabi olacak.
Yönetmeliğe uymayan santrallere cezai işlem uygulanacak.
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